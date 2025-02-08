Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

Kılıçdaroğlu "İhanete uğradım" dedi, Özel'den yanıt geldi
Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

Kassam Tugayları'ndan Gazze'ye çökme planı yapan Trump'a yanıt

2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da devriye aracı içerisindeki 2 polis memuruna bıçakla saldıran şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırgan ifadesinde, "Ben yaptım. İsteyerek bu olayı gerçekleştirdim. Sinir oluyorum polislere. Bıçağı bir iş yerinden aldım" dedi.

dün öğle saatlerinde Bağcılar Bağcılar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda bir şahıs meydanda park halindeki devriye polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırdı.

POLİSLERİN DURUMU İYİ

Saldırıda F.İ. isimli kadın polis ve M.E.K. isimli polis yaralandı. Polislerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kaçan saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

SALDIRGAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli H.B. sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SİNİR OLUYORUM POLİSLERE"

Polisleri bıçaklayan saldırganın ifadesinde "Ben yaptım. İsteyerek bu olayı gerçekleştirdim. Sinir oluyorum polislere. Bıçağı bir iş yerinden aldım" dediği öğrenildi.

2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - 3.Sayfa
img

Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü
img

ABD'de beklenmedik kriz! Fiyatlar fırladı, raflar boşaldı
img

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımurat özkan:

dötüne odunu so kun bağır tarak inletin bunu sabaha kadar Oe

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

o sinir olduğun polisler kutsal bir görevleri var senin gibi canileri yakalıyolar kimseye zarar vereme diye

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in Trump çıkışına sert tepki: Tam bir siyasi gaflet

Özel'in Trump çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.