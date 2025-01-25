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Bağcılar'da Motosikletli Yunus Polislerinin Kazası

Bağcılar'da Motosikletli Yunus Polislerinin Kazası
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Bağcılar'da motosikletli yunus polisleri ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2 polis memuru hafif yaralandı. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri kaydedildi.

Bağcılar'da motosikletli yunus polisleriyle bir otomobilin çarpışması sonucu 2 polis memuru hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da devriye gezen motosikletli yunus polisleriyle sokağa girmeye çalışan bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 polis memuru yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken, hafif yaralı 2 polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletli yunus polislerinin otomobile çarpıp yere düştükleri görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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