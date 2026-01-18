Haberler

Bağcılar'da kapatılan hastanenin çatısında yangın

İstanbul Bağcılar'da 'yenidoğan çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi Velioğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanenin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

