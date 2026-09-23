Bağcılar'da kamyon kasasındaki çuvallar üzerinde 3 kişi güvenliksiz yolculuk yaptı

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasına yüklü çuvalların üzerinde yolculuk yapan 3 kişi, tehlikeye aldırış etmedi. Herhangi bir güvenlik önlemi olmadan yapılan yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi üzerinde saat 13.45'te meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ve kasasında çok sayıda çuval bulunan kamyonun üzerinde 3 kişinin yolculuk yaptığı görüldü. Kamyonun kasasına yüklü çuvalların üzerine oturan 3 kişi, herhangi bir güvenlik önlemi olmadan seyahatlerini sürdürdü. Tepki çeken o anlar sürücüler tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı