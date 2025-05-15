Bağcılar'da Kaçak Ütü Atölyesindeki Patlama Anı Kamerada
İstanbul Bağcılar'da kaçak bir ütü paket atölyesinde meydana gelen patlama anı kameralarca görüntülendi. Patlama sonucu buhar kazanından fırlayan parçalar 5 katlı binayı aşarak araçların üzerine düştü. Olayda bir kişi yaralandı.
Bağcılar'da kaçak ütü paket atölyesindeki patlama anı kamerada
İSTANBUL - Bağcılar'da kaçak ütü paket atölyesinde patlama anı kameraya yansıdı. Patlamayla birlikte buhar kazanından fırlayan parçalar 5 katla binayı aşarak araçların üzerine böyle düştü.
Bağcılar Çınar Mahallesi 708. Sokak'ta bulunan bir ütü paket atölyesinde buhar kazanı patlamış, olayda 1 kişi yaralanmıştı. Kaçak olduğu tespit edilen atölyede yaşanan patlama kameraya yansıdı. Görüntülerde yaşanan şiddetli patlamayla birlikte buhar kazanından fırlayan parçalar, araçların üzerine düşüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa