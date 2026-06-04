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Bağcılar'da yangından dönen itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Bağcılar'da yangından dönen itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
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Bağcılar'da fabrika yangınından dönen itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri hafif yaralandı. Yol 2.5 saat trafiğe kapalı kaldı.

Bağcılar'da, fabrika yangınından dönen itfaiye aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 itfaiye eri yaralandı. Kaza nedeniyle uzun süre kapalı kalan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında İstanbul Bağcılar Mahmutbey Yolu ile Esenler Oruç Reis yolu bağlantı kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar İtfaiye Amirliğine bağlı araç, Esenyurt'taki fabrika yangınından döndüğü sırada, kavşaktan henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen su ikmal aracında bulunan 3 itfaiye eri, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol, polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2.5 saat trafiğe kapalı kalan yol devrilen aracın kaldırılmasıyla tekar açıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Öte yandan yaralanan itfaiye erlerinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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