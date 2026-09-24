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Bağcılar'da depo operasyonunda 22 kilo 970 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

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Bağcılar'da depo operasyonunda 22 kilo 970 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi
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Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 22 kilo 970 gram sentetik ecza hapı ham maddesi ile 6 gram satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli 17 Temmuz'da tutuklandı, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünün ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 22 kilo 970 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla firari 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Göztepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Aramalarda, 22 kilo 970 gram sentetik ecza hapı üretiminde kullanılan ham madde, 5 parça halinde toplam 6 gram satışa hazır uyuşturucu, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı oldukları tespit edilen M.K., F.Ç. ve E.Ö. isimli şüpheli şahıslardan E.Ö. isimli şahsın 17 Temmuz'da, tutuklandığı belirlenirken, firari bulunan M.K. ve F.Ç. isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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