Bağcılar'da 12 yaşında çocuğu evinde taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

Bağcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye girerek taşla çocuklara saldıran şüphelinin ifadesi kan dondurdu.

Olay,15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle Suriye uyruklu M.S. ve A.S. isimli kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 1 şüpheliyi yakaladı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Suriyeli olduğu öğrenilen şüpheli Zekeriya A.'nın (51) ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde çocukların ailesiyle dost olduklarını, evlerinde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunu ve kendisinin elektrikçi olduğu için tamire gittiğini söyledi. Zekeriya A. ifadesinin devamında kapıyı çocukların açtığını, elektrik arızasını giderdikten sonra para istediğini ve çocuğun bu yüzden bıçak çektiğini kendisinin de taşla vurduğunu söyledi.