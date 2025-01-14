Üye Girişi
Haberler
Bahçeli: DEM'in İmralı ile yapacağı ikinci görüşme sonrasında PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalı

Bahçeli'den tarihi çağrı! Öcalan'a yapılacak 2. ziyareti işaret etti
ÖTV muafiyeti Meclis gündeminde: İşte vergisiz alınabilecek 12 araç modeli

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

Bağcılar'da 12 yaşında çocuğu evinde taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye girerek 12 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu taşla öldüren zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Suriyeli olduğu öğrenilen şüpheli Zekeriya A. ifadesinde eve elektrikçi olduğu için tamire gittiğini, arızayı giderip para istediğinde 12 yaşındaki çocuğun bıçak çektiğini ve kendisinin de taşla vurduğunu söyledi.

Bağcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye girerek taşla çocuklara saldıran şüphelinin ifadesi kan dondurdu.

Olay,15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle Suriye uyruklu M.S. ve A.S. isimli kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılar'da 12 yaşında çocuğu evinde taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 1 şüpheliyi yakaladı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Suriyeli olduğu öğrenilen şüpheli Zekeriya A.'nın (51) ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde çocukların ailesiyle dost olduklarını, evlerinde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunu ve kendisinin elektrikçi olduğu için tamire gittiğini söyledi. Zekeriya A. ifadesinin devamında kapıyı çocukların açtığını, elektrik arızasını giderdikten sonra para istediğini ve çocuğun bu yüzden bıçak çektiğini kendisinin de taşla vurduğunu söyledi.

Bağcılar'da 12 yaşında çocuğu evinde taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
img

Magazin gündemini sarsan iddia sonrası ifadeye çağrıldı
img

Bu 3 gruba dahil olanlar özel okullarda ücretsiz eğitim alabilecek
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

Suriyeliler bu ülkede isteyenler perişan olun

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Magazin gündemini sarsan iddia sonrası ifadeye çağrıldı
Yenidoğan Çetesi davasında gerginlik! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı

Duruşma karıştı! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit
Ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı! O anlarda gözyaşları sel oldu

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

Tuta Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lucas Silva Melo Fenerbahçe ile anlaştı mı? Lucas Silva Melo kimdir? Tuta kaç yaşında, nereli? Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir? ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA | 2025 Öğretmen mazeret atamaları ne zaman açıklanacak? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli! ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli nedir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi? Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.