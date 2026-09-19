Haberler

Bağcılar'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde sosyal medyada başlayan tartışma, tarafların bir araya gelmesiyle bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, 3'ü çocuk 4 şüpheli gözaltına alındı; 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Bağcılar'da bir grup arasında sosyal medyada başlayan tartışma, tarafların bir araya gelmesiyle sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, 3'ü çocuk 4 şüpheli gözaltına alındı. 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde dün iki grup arasında sosyal medyada başlayan tartışma, tarafların bir araya gelmesiyle sokak ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.E.D. (18) ile B.D. (17) bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince 3'ü çocuk 4 şüpheli gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan M.E.D.'nin durumunun kritik olduğu, B.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bağcılar İlçe Emniyet ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, olayın herhangi bir çeteleşme veya yasaklı madde alışverişi konusu olmadığı, şüpheli E.B.S.'nin (15) daha önce sosyal medya üzerinden diğer grupta bulunan şahıslarla başlayan tartışmanın yüz yüze kavgaya dönüşmesi üzerine meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.B.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel: Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar; bu durumda Mansur Yavaş’ın adaylığı çok önemli bir seçenektir

Özgür Özel'den aday çıkışı! Kapıyı kapatmadı: Önemli bir seçenek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferdi Kadıoğlu forma giydi! Brighton Arsenal'i sahadan sildi

Ferdili Brighton Arsenal'i sahadan sildi
Klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar kapıştı

Binadan deste deste para saçıldı, gören birbiriyle yarıştı

HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı

HSK'nın açığa aldığı savcıdan itiraf: Anlık sinirle gönderdim
Yunanistan nüfus kaybına karşı kesenin ağzını açtı! Türkiye sınırına taşınana 10 bin Euro

Komşu keseyi açtı! Türkiye sınırına taşınana küçük bir servet ödenecek
İran, ABD ile savaşı bitirme şartlarını Katar ve Pakistanlı arabuluculara iletti

İran'dan masaya dönüş sinyali! Şartlarını ABD'ye ilettiler
Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni

Onu bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Galatasaray'ın tek rakibi Inter

Galatasaray'ın tek rakibi Inter