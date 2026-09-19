Bağcılar'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da bir grup arasında sosyal medyada başlayan tartışma, tarafların bir araya gelmesiyle sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, 3'ü çocuk 4 şüpheli gözaltına alındı. 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde dün iki grup arasında sosyal medyada başlayan tartışma, tarafların bir araya gelmesiyle sokak ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.E.D. (18) ile B.D. (17) bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince 3'ü çocuk 4 şüpheli gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan M.E.D.'nin durumunun kritik olduğu, B.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bağcılar İlçe Emniyet ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, olayın herhangi bir çeteleşme veya yasaklı madde alışverişi konusu olmadığı, şüpheli E.B.S.'nin (15) daha önce sosyal medya üzerinden diğer grupta bulunan şahıslarla başlayan tartışmanın yüz yüze kavgaya dönüşmesi üzerine meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.B.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı