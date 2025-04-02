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Bağcılar'da bekçiyi yaralayan şahıslar yakalandı

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Bağcılar'da bekçiyi yaralayan şahıslar yakalandı Bağcılar'da silahlı çatışmada bekçiyi şehit eden şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bağcılar'da bekçiyi yaralayan şahıslar yakalandı

İSTANBUL - Bağcılar'da silahlı çatışmada bekçiyi şehit eden şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında gece bekçileri sokakta yürürken şüphelendikleri üç şahsa kimlik kontrolü yapmak istemişti. Bunun üzerine kimlik kontrolü yapmayı reddeden kimliği belirsiz 3 şahıs, bekçilere silah çekmişti. Çıkan çatışmada yüzüne kurşun isabet eden Uğur Gölcek isimli bekçi şehit olmuştu. Polis ekipleri şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; olayı gerçekleştiren şahısların B.Ç.ve K.Ö.olduğu tespit edildi. Şüpheliler olaydan kısa süre sonra Bağcılar ilçesinde yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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