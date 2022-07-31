Bağcılar'da 25 bin liralık telefon çalan çocuk kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar'da 25 bin liralık telefon çalan çocuk kamerada

Bağcılar'da 25 bin liralık telefon çalan çocuk kamerada

Bağcılar'da 15 yaşındaki çocuğun 25 bin lira değerinde telefon çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar'da 15 yaşındaki çocuğun 25 bin lira değerinde telefon çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki M.E.E., üç farklı işyerinden 25 bin lira değerinde telefon ve telefon parçası, bin lira değerinde sigara ve bin 500 lira çaldı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli 15 yaşındaki M.E.E'yi Fatih Mahallesi'nde yakaladı. Küçük çocuğun çalmış olduğu telefonları Fatih Aksaray Mahallesi'nde bulunan seyyar telefonculara ucuz fiyattan sattığı öğrenildi.

Emniyette işlemleri biten M.E.E., "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title