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Bağ evinde tatil yapan aranan şahıs, yakalanıp cezaevine gönderildi

Bağ evinde tatil yapan aranan şahıs, yakalanıp cezaevine gönderildi
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Bursa’da hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan şahıs, Mudanya’da saklandığı bağ evinde yakalandı.

Bursa'da hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan şahıs, Mudanya'da saklandığı bağ evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. (40) isimli şahsın, MERNİS adresinde bulunmadığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Mudanya ilçesinde kayıtsız olarak kaldığı bağ evi tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bağ evine baskın yapıldı. Firari şüpheli M.Ş., saklandığı yerde gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında 10 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan M.Ş., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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