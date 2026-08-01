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Bağ evi yangınında ev küle döndü, otomobil zarar gördü

Bağ evi yangınında ev küle döndü, otomobil zarar gördü
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Burdur’da bağ evinde çıkan yangında ev tamamen yanarken, bahçede park halinde bulunan otomobil de kısmen zarar gördü.

Burdur'da bağ evinde çıkan yangında ev tamamen yanarken, bahçede park halinde bulunan otomobil de kısmen zarar gördü.

Yangın, Hızır İlyas Mahallesi Halil Ağa Çıkmazı Sokakta bulunan Muzaffer Ç.'ye ait bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bahçede bulunan 15 SH 812 plakalı otomobil ise alevlerin etkisiyle kısmen yanarak hasar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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