Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde

 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

İşte Esad'a adım adım yaklaşan muhaliflerin yeni hedefi: Zamanınız geldi

 HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı

Yatak odasında buldukları Esad'a ait özel fotoğrafları paylaştılar
'Esenyurt'a döneceğiz' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi

"Geri döneceğiz" demişti, belediye binasında görüntülendi

Bafra Kaymakamı Altınpınar'dan Güvenlik Uygulaması Çağrısı

Bafra Kaymakamı Altınpınar'dan Güvenlik Uygulaması Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen güvenlik toplantısında Kaymakam Dr. Mustafa Altınpınar, suçla mücadelede teknolojinin önemine dikkat çekerek vatandaşları 'UYUMA' uygulamasını indirmeye davet etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen güvenlik toplantısında konuşan Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, "Suç odakları teknolojiyi iyi kullanıyorlar. Vatandaş olarak bizim de elimizde akıllı telefonlar var. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'UYUMA' uygulamasını indirelim ve polise yardımcı olalım" dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Toplum Destekli Polislik İlçe Güvenlik Danışma Kurulu ve İlçe Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan kadınlara girişte KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar başkanlığında Bafra Öğretmenevi'nde yapılan toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, asayiş uygulamaları hakkında bilgi verdi.

"UYUMA uygulamasını indirelim"

Toplantıya katılan muhtarlar ve okul aile birliği başkanları karşılaştıkları sorunları ifade etti. Muhtarların ve okul aile birliği başkanlarının sorunlarını not alan Kaymakam Altınpınar, sorunların çözülmesi konusunda gerekenlerin yapılacağını söyledi. Altınpınar, "Bu güvenlik konuları çok boyutlu ve çok taraflı konular. Sadece jandarma ve polise havale ederek çözemeyiz. Okulun da gerekli sorumluluğu olacak. Hepimiz belli bir yaştayız. Geçmişte okul müdürlerimizi, müdür yardımcılarımızı, öğretmenlerimizi nerede görürsek kendimizi toparlardık. Yani okullar ihata duvarları ile sınırlı değildi. Okul önünde okulla ilgisi olmayanları uyaracaksınız, hala size sorun olmaya devam ediyorlarsa 112'yi arayacaksınız. Müdahale etmedi ise bana geleceksiniz. Suç odakları teknolojiyi iyi kullanıyorlar. Vatandaş olarak bizim de elimizde akıllı telefonlar var. Çocuklarımız elinde bile var. Madem elimizde bu var, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'UYUMA' uygulamasını indirelim ve polise yardımcı olalım" diye konuştu.

Kahverengi kokarca ile mücadele

Kahverengi kokarca ile de mücadelenin çok önemli olduğunu belirten Altınpınar, "Bununla ilgili çok önemli toplantılar yaptık. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Tarım Bakanlığımızın eylem planı doğrultusunda eğitimler yaptı. Sonra benim başkanlığımda fındık üretiminin yoğun olduğu yerlerdeki muhtarlarımız ile toplantılar yaptık. Bu aynı zamanda sebzeye de zarar veren böcek. Onun için bununla mücadelede elinizden gelen desteği kurumlarımıza, müdürlerimize, memurlarımıza vereceğinizden eminim" şeklinde konuştu.

Toplantıya daire amirleri, muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye sınırında film gibi kovalamaca! Arkalarına bile bakmadan böyle kaçtılar
img

Memur ve emeklilerin zam talebi belli oldu
img

Yere çöp atan gram altın kadar ceza ödeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Siyah Kalp CANLI izle! 5 Aralık Perşembe Siyah Kalp 12. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? 6 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hayalimdeki Düğün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayalimdeki Düğün filmi ne zaman, nerede çekildi? Perşembe hangi diziler var? 5 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler İnci Taneleri 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri 25. bölüm tek parça full HD izleme linki! Büyük Beyaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Beyaz filmi ne zaman, nerede çekildi? Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi ne zaman, nerede çekildi? MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Gamze hangi yıl yarıştı, şampiyon olu mu, restoranı nerede? 6 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.