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Uyuşturucu davasında 2 sanığa 41 yıl 3 ay hapis cezası

Uyuşturucu davasında 2 sanığa 41 yıl 3 ay hapis cezası
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Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kilo 205 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda 2 sanık toplam 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde geçen yıl 1 kilo 205 gram metamfetamin ele geçirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin davada 2 sanık, toplam 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 7 Mart 2025 tarihinde yürütülen çalışma kapsamında farklı bir ilden Bafra'ya gelen Fatma Özeroğlu'nun şüpheli hareketleri üzerine operasyon düzenlendi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 205 gram metamfetamin ele geçirilirken, ikametinde gerçekleştirilen aramada uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 hassas terazi bulundu. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine olayla bağlantılı olduğu belirlenen Selçuk Çalışkan'ın evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan açılan davada karar çıktı. Bafra Ağır Ceza Mahkemesi, Selçuk Çalışkan'ı 22 yıl 6 ay, Fatma Özeroğlu'nu ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahküm etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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