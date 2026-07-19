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Bafra'da uyuşturucu operasyonu: Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bafra'da uyuşturucu operasyonu: Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Samsun Bafra'da düzenlenen operasyonda bir şüphelinin üzerinde ve aracında uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Bafra'nın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Küçük'ün (27) üzerinde ve 55 AHA 446 plakalı araçta yapılan aramalarda 9.13 gram metamfetamin, 7.17 gram sentetik kannabinoid, 1 adet 6.35 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı şarjör, 3 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 770 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan İsmail K. İşlemlerinin ardından hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan Bafra adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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