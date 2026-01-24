Bafra OSB'de un fabrikasında iş kazası: 1 ölü
Samsun'un Bafra ilçesindeki bir un fabrikasında meydana gelen iş kazasında, üzerine devrilen tonajlı pirinç çuvalı nedeniyle Hüseyin Torun hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) faaliyet gösteren un fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Hüseyin Torun'un üzerine çalışma esnasında tonajlı pirinç çuvalı devrildi. Çuvalın altında kalarak ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Torun'un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
