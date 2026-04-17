Haberler

Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı


Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışma sonucu tüfekle ateş açılması sonucu iki kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheliler kaçtı, polis yakalama çalışmalarına başladı.

Olay, Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi Köprülü Sokak üzerinde saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (17) ve A.Ç.Ü. (20), daha önceden aralarında husumet bulunan F.A. (26) ile U.C. (27) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu F.A. ve U.C. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheliler A.K. ve A.Ç.Ü. kaçtı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

