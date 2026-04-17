Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi Köprülü Sokak üzerinde saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (17) ve A.Ç.Ü. (20), daha önceden aralarında husumet bulunan F.A. (26) ile U.C. (27) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu F.A. ve U.C. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheliler A.K. ve A.Ç.Ü. kaçtı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

