Bafra'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 1 Yaralı, 1 Kayıp

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise kayboldu. Kayıp genci bulmak için AFAD, jandarma ve su altı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Doğankaya Mahallesi Gürgürlü Yokuşu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden dönen ve henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan 55 AUZ 183 plakalı otomobil, sulama kanalına düştü. Araçta bulunan Ali Efe Koparan(19) yaralı olarak kurtarılırken, kuzeni olan sürücü Emre Can Koparan(22) ise kanalda kayboldu.

Kanalda arama çalışması başlatıldı

Kazanın ardından Emre Can Koparan'ın bulunması için AFAD, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Arama çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi amacıyla sulama kanalındaki su akışı kesildi. Ekipler, Doğankaya ile Şeyhulaş Mahallesi arasındaki kanal güzergahında hem su içerisinde hem de kanal çevresinde arama yapıyor. Çalışmalarda vinç desteği de kullanılırken, ekiplerin arama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Emre Can Koparan'ın bulunması için sürdürülen çalışmalarda ekipler, kanal hattını tarıyor. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı