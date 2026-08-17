Haberler

Bafra'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 1 Yaralı, 1 Kayıp

Bafra'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 1 Yaralı, 1 Kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı, sürücü ise kayboldu. Kayıp genci bulmak için AFAD, jandarma ve su altı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise kayboldu. Kayıp genci bulmak için AFAD, jandarma ve su altı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Doğankaya Mahallesi Gürgürlü Yokuşu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden dönen ve henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan 55 AUZ 183 plakalı otomobil, sulama kanalına düştü. Araçta bulunan Ali Efe Koparan(19) yaralı olarak kurtarılırken, kuzeni olan sürücü Emre Can Koparan(22) ise kanalda kayboldu.

Kanalda arama çalışması başlatıldı

Kazanın ardından Emre Can Koparan'ın bulunması için AFAD, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Arama çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi amacıyla sulama kanalındaki su akışı kesildi. Ekipler, Doğankaya ile Şeyhulaş Mahallesi arasındaki kanal güzergahında hem su içerisinde hem de kanal çevresinde arama yapıyor. Çalışmalarda vinç desteği de kullanılırken, ekiplerin arama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Emre Can Koparan'ın bulunması için sürdürülen çalışmalarda ekipler, kanal hattını tarıyor. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi?

Dilden dile dolaşan dedikoduyu Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

Bu olay canlı yayında yaşandı!
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Dağ başından gelmiş gibi...Ürünlere zarar veren kardeşini uyaran çalışana ölüm tehdidi ve darp

Market çalışanına dehşeti yaşattı! Yumruklu saldırı kamerada
3 metre derinlikte bulunan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı

3 metre derinlikte bulundu! İşte 5 tonluk mühürlü lahitten çıkanlar

AK Parti'nin acı günü: Eski milletvekili Azize Sibel Gönül vefat etti...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

AK Parti'nin acı günü: Eski milletvekili Sibel Gönül vefat etti
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal