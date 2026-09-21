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Bafra'da motosiklet elektrikli bisiklete çarptı, 2 kişi yaralandı

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Bafra'da motosiklet elektrikli bisiklete çarptı, 2 kişi yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde 17 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet, elektrikli bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 76 yaşındaki sürücüye çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı; durumu ağır olan elektrikli bisiklet sürücüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 17 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki E.E.M.'nin kullandığı 55 ASU 934 plakalı motosiklet, Samsun istikametine seyir halindeyken yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Fevzi Koç'a (76) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile elektrikli bisiklet sürücüsü Fevzi Koç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fevzi Koç, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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