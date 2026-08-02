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Bafra’da kontrolden çıkan otomobil park halindeki 6 araca çarptı

Bafra’da kontrolden çıkan otomobil park halindeki 6 araca çarptı
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Samsun’un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında park halinde bulunan 6 araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında park halinde bulunan 6 araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında İshaklı Mahallesi'nde bulunan eski hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 6 araca art arda çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken, gürültüleri duyan vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlarda inceleme yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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