Bafra'da takla atan hafif ticari araç kanala düştü: 3 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde takla atan hafif ticari aracın kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Çetinkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Nurcan Şenel (30) idaresindeki 55 AUH 297 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yol kenarındaki kanala düştü. Kazada sürücü Nurcan Şenel ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Öneş (71) ve Göktürk Şenel (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

