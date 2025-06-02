Bafra'da Cami Minaresinde Boya Çalışması Yapan İşçi Ağır Yaralandı

Bafra'da Cami Minaresinde Boya Çalışması Yapan İşçi Ağır Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde caminin minaresinde boya yaptığı esnada dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten düşen işçi Enver Özyurt, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir caminin minaresinde boya çalışması yapan işçi, 20 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Olay, Sarıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kömürkuyusu Camisi'nin minaresinde iskelede boya yapan işçi Enver Özyurt(57), dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten musalla taşının sundurmasının üstüne düştü. Düştüğü yerde sundurmanın saçının kopması üzerine beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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