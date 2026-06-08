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Yasağı dinlemeyip Kızılırmak'ta ağ serdiler

Yasağı dinlemeyip Kızılırmak'ta ağ serdiler
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Samsun'un Bafra ilçesinde balık avı yasağının sürdüğü dönemde Kızılırmak Nehri ağzında tekneyle ağ seren kişiler vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yetkililerin inceleme başlatması bekleniyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde balık avı yasağının devam ettiği dönemde Kızılırmak Nehri'nin ağzında tekne ile ağ seren kişiler kameralara yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde av yasağı kapsamında avcılığın kısıtlandığı Koşu Mahallesi'nde Kızılırmak Nehri'nin denize döküldüğü bölgede tekne ile ağ seren kişiler, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yetkililerin konuya ilişkin inceleme başlatması ve kurallara aykırı avcılık yapanlar hakkında gerekli işlemleri uygulaması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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