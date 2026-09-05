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Bafra'da 63 kg Esrar Operasyonu

Bafra'da 63 kg Esrar Operasyonu
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Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 63 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 63 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, I.A.'nın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından şüphelinin ikametinde ve arazisinde yapılan aramalarda 63 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili I.A. gözaltına alınırken, şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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