Bafra’da 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bafra’da 500 paket kaçak sigara ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 paket gümrük kaçağı sigara, 190 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu ve 120 adet gümrük kaçağı puro ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 paket gümrük kaçağı sigara, 190 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu ve 120 adet gümrük kaçağı puro ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik Bafra ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada 500 paket gümrük kaçağı sigara, 190 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu ve 120 adet gümrük kaçağı puro ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.