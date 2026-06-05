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20 yıl önce dere yatağında bulunan kadın cesedinin sırrı çözülüyor: 2 tutuklama

20 yıl önce dere yatağında bulunan kadın cesedinin sırrı çözülüyor: 2 tutuklama
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Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılında dere yatağında bulunan kimliği belirsiz kadın cesedine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili gelişmeyi daha önce duyurmuştu.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılında dere yatağında bulunan kimliği belirsiz kadın cesedine ilişkin yıllardır sürdürülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucu gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 2006 yılında Bafra ilçesi Ozan Mahallesi'nde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedi olayı yeniden ele alındı. Olayın aydınlatılması, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, Kriminal Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı araştırma gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma ve teknik çalışmalar neticesinde şüpheliler O.O., B.A. ve N.Y. tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden O.O. ile B.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, yaklaşık 20 yıl önce meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan duyurmuştu

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, 2006 yılından bu yana faili meçhul olarak kalan kadın cesedinin kimliğinin tespit edildiğini, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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