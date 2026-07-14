Haberler

BAE'ye ait 2 tankere füze saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından düzenlenen füze saldırısında 1 Hintli mürettebatın öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu. BAE saldırıyı kınayarak gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen BAE'ye ait 2 tankere İran tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurarak, "Saldırı, 1 Hintli mürettebatın hayatını kaybetmesine ve 4'ü ağır olmak üzere 8 kişinin yaralanmasına yol açtı" açıklamasında bulundu.

BAE Savunma Bakanlığı, ülkeye ait "Mombasa" ve "Al Bahiyah" isimli tankerlerin Hürmüz Boğazı'nın güneyinde, Umman karasuları içinde İran'ın seyir füzesi saldırısına uğradığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı, 'Mombasa' tankerindeki 1 Hintli mürettebatın hayatını kaybetmesine ve 4'ü ağır olmak üzere 8 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar arasında 6 Hindistan ve 2 Ukrayna vatandaşı bulunuyor" ifadelerine yer verildi. Saldırılar sonrasında tankerlerde çıkan yangınların kontrol altına alındığı ancak maddi hasara neden olduğu belirtilerek, "Uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali olarak kabul edilen, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden bu küstah saldırıyı kınıyoruz" denildi. BAE'nin İran saldırılarına karşılık verme ve halkı ile egemenliğini koruyacak önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu hatırlatılan açıklamada, bu kapsamdaki tüm gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İkinci İran harekatı başladı

Trump savaşı resmen ilan etti: Harekat başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı

Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Türkiye dönüşü düğmeye basan Magyar, Cumhurbaşkanı'nı görevden alacak yasayı meclisten geçirdi

Türkiye dönüşü ilk işi cumhurbaşkanının ipini çekmek oldu
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Apar topar enkaza gidip delilleri böyle karartmışlar
Muhalefetin 'mehter marşı' eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt

Erdoğan'dan muhalefete "mehter marşı" tartışmalarını bitirecek yanıt
Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Dünyaca ünlü yıldız artık Süper Lig'de! Yarın akşam İstanbul'a geliyor