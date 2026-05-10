BAE ve Kuveyt'te dron alarmı
Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt, hava sahalarına giren dronları etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. BAE, İran'dan fırlatılan dronların yanı sıra savaşın başından beri birçok askeri tehditin imha edildiğini bildirdi. Kuveyt de benzer bir durum yaşadıklarını duyurdu.
Orta Doğu'da gerilim sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, hava sahalarında bir dizi dron tespit edildi. BAE Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan iki dronun etkisiz hale getirildiğini bildirererk, İran savaşının başlamasından bu yana toplam 551 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2 bin 265 dronun imha edildiğini açıkladı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmazken, BAE'de savaşın başından bu yana 2 kişi hayatını kaybetti, en az 230 kişi de yaralandı.
Kuveyt Savunma Bakanlığı ise, sabahın erken saatlerinde Kuveyt hava sahasında bir dizi düşman dronu tespit edildiğini ve bunların onaylı prosedürler çerçevesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırıda, can kaybı ya da yaralanan olmadı. - ABU DABİ