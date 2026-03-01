BAE: "İran'dan 132 füze imha edildi, 195 dron saldırısı başarıyla engellendi"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına yönelik İran kaynaklı saldırılarda 132 füzenin imha edildiğini ve 195 dron saldırısının başarıyla engellendiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarına ilişkin son verileri paylaştı. Okeye fırlatılan 132 füzenin imha edildiği ve 195 dron saldırısının başarıyla engellendiği kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini ve tehditlerin kontrol altına alındığı belirtildi. Savunma Bakanlığı ayrıca bu tür saldırıların ulusal egemenliğe ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, BAE'nin topraklarını ve halkını korumak için tüm gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu duyurdu. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı