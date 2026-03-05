BAE'de düşürülen İran dronunun parçaları 6 kişiyi yaraladı
Abu Dabi'de İran'a ait bir dronun engellenmesi sonrası düşen şarapnel parçaları sonucunda 6 kişi yaralandı. Yaralıların Pakistan ve Nepal vatandaşı olduğu belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de İran'a ait dronun engellenmesinin ardından düşen şarapnel parçaları 6 kişinin yaralanmasına yol açtı.
İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de dron saldırısı düzenledi. BAE medyasının haberine göre, dronun engellenmesinin ardından düşen şarapnel parçaları 6 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralıların Pakistan ve Nepal vatandaşı olduğu aktarıldı. - ABU DABİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı