BAE'de düşürülen İran dronunun parçaları 6 kişiyi yaraladı

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de dron saldırısı düzenledi. BAE medyasının haberine göre, dronun engellenmesinin ardından düşen şarapnel parçaları 6 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralıların Pakistan ve Nepal vatandaşı olduğu aktarıldı. - ABU DABİ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

