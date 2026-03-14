BAE'nin Erbil Başkonsolosluğu'na İHA saldırısı: 2 yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Erbil Başkonsolosluğu'na yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki silahlı çatışmalar devam ederken bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yerel kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Erbil Başkonsolosluğu'na bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini bildirdi. BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan olaya ilişkin açıklamada, saldırı nedeniyle 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı ve binada da kapsamlı maddi hasar oluştuğu belirtildi. Açıklamada, "Bu tür eylemler tehlikeli bir tırmanışı ve bölgesel güvenlik ile istikrara yönelik bir tehdidi temsil etmektedir. Diplomatik misyonları ve binalarını hedef almak, uluslararası normların ve yasaların açık bir ihlalidir" denildi.

Bakanlık, Bağdat ve Erbil yönetimlerine saldırının araştırılması, sorumlularının tespit edilmesi ve suçluların hesap vermesini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

IKBY hükümetinden Bağdat'a çağrı

Olayın ardından IKBY hükümeti tarafından yapılan açıklamada saldırı kınandı. Erbil yönetimi saldırıyı "uluslararası hukukun, IKBY ve Irak egemenliğinin açık bir ihlali" olarak nitelendirildi. Açıklamada Bağdat yönetimine yasal sorumluluklarını yerine getirme ve bölgede faaliyet gösteren "yasa dışı milis grupların" eylemlerine son verme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Bu tür terör eylemleri can kaybına yol açmasa bile hem bölgenin hem de Irak'ın uluslararası imajına ağır bir darbe niteliği taşmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu BAE Başkonsolosluğu daha önce de bölgedeki çatışmalar nedeniyle benzer bir saldırının hedefi olmuştu. - ERBİL

