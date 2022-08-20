Son Dakika | Babasının kaçırıp hastaneye bıraktığı Arel bebek annesine teslim edildi

Babasının kaçırıp hastaneye bıraktığı Arel bebek annesine teslim edildi

MANİSA - Afyonkarahisar'da vicdansız babanın eşini bıçakla hafif yaraladıktan sonra henüz 5 aylık bebeğini kaçırıp Manisa'nın Kula ilçesindeki devlet hastanesine bıraktığı Arel bebek, gece saatlerinde Kula'ya gelen annesine teslim edildi. Bıçakla hafif yaralanan annenin ve Arel bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akıllara durgunluk veren olay Manisa'nın Kula ilçesinde yaşandı. Afyonkarahisar ilinde boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşinin yanına giderek bıçakla hafif yaralayan, daha sonra da henüz 5 aylık Arel ismindeki bebeğini kaçıran M.U.Ş. isimli şüpheli baba, bebeğinin çok ağlamasından dolayı Kula Devlet Hastanesi'ne gelerek bebeği bırakıp kayıplara karıştı. 07 APD 538 plakalı araçla hastaneye geldiği tespit edilen ve 5 aylık bebeğini yalınayak getiren vicdansız babayı arama çalışmaları başlarken, sağlık personellerinin müdahalede bulunduğu ve temin ettikleri mamayla karnını doyurdukları Arel bebek, gece saatlerinde Kula Devlet Hastanesi'ne gelen annesi K.A.Ş.'ye teslim edildi. Hafif yaralı anne K.A.Ş. ile Arel bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kula, Uşak ve Afyon emniyet ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada kayıplara karışan vicdansız babayı arama çalışmaları sürüyor.