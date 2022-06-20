Balık avında feci ölüm! Babasının elektrik akımı verdiği suda öldü

Saat 12.00 sıralarında iddiaya göre Eren Yıldız, babası Hakan Yıldız ve dedesi Sadettin Yıldız (64) ile Çine Çayı'na balık avlamaya gitti.

ELEKTRİK AKIMI VERDİ

Baba Hakan Yıldız, çaya 100 metre mesafedeki arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzatarak suya elektrik akımı verdi.

SUYA GİRİNCE AĞIR YARALANDI

Babasının suya elektrik verdiğinden habersiz olan Eren Yıldız, serinlemek için çaya girince akımına kapıldı. Eren Yıldız'ın suda çırpındığını gören baba elektrik akımını keserek Eren'i sudan çıkardı. Ağır yaralan Eren, babası ve dedesi tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu ağır olan Eren Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Balık avlamak için gittiği Çine Çağın'da oğlunu kaybeden baba ise sinir krizi geçirdi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.