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Babasını vuran kayınpederini öldürdü

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Konya'da kolonya imalatçısı olan ve aralarında husumet bulunan dünürler arasında başlatan tartışma cinayetle son buldu. Osman Uyar dünürü Mehmet Özbahar'ı tabancayla öldürdü. Ali Musa Özbahar ise babasını vuran kayınpederi Osman Uyar'ı otomobiline binerken tabancayla katlettikten sonra polise ihbarda bulundu.

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesi üzerinde bulunan bir kolonya imalathanesinde saat 14.00 sıralarında aile vahşeti yaşandı.

BABASINI VURAN KAYINPEDERİNİ KATLETTİ

Osman Uyar (54) kendisi gibi kolonya imalatçısı olan dünürü Mehmet Özbahar'ın (57) iş yerine gitti. Burada husumetli olan dünürler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Uyar, Özbahar'ı tabancayla vurarak öldürdü. İş yerinde bulunan Ali Musa Özbahar da babasını vuran kayınpederi Osman Uyar'ı 42 AOL 627 plakalı otomobiline bindiği sırada tabancayla vurdu. Özbahar, ardından polisi arayarak durumu bildirdi.

CENAZELER ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri dünürler Mehmet Özbahar ile Osman Uyar'ın öldüğünü belirledi. Dünürlerin cesetleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali Musa Özbahar'ı gözaltına alarak emniyete götürürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Babasını vuran kayınpederini öldürdü
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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