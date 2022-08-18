Babasının izni olmadan aldığı traktörün direksiyon hakimiyeti kaybeden 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Manisa'da babasının traktörünü izinsiz alan 11 yaşındaki çocuk, aracın hakimiyetini kaybederek dere yatağına yuvarlandı. Hayatını kaybeden çocuğun ailesi ise sinir krizi geçirdi. Turgutlu ilçesinde, iddiaya göre babasından izinsiz aldığı traktörü kullanırken dereye yuvarlanan 11 yaşındaki Güngör Akça, yaşamını yitirdi. Akça'nın yaşamını yitirdiği haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Turgutlu'nun ilçesinde 11 yaşındaki G.A, evlerinin önünde park halindeki traktörü, babası Halil Akça'dan izinsiz çalıştırarak hareket etti. G.A, Kurudere Altı mevkisinde seyir halindeyken traktörün kontrolünü kaybederek dere yatağına yuvarlandı. HAYATINI KAYBETTİ Akça'nın, metrelerce yüksekten traktörle birlikte yuvarlandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Akça'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Akça'nın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Akça'nın cenazesi jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruştu başlattı. Kazada yaşamını yitiren Güngör Akça'nın, yağlı güreş sporcuyla ilgilenen ağabeyi olduğu öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Halil Akça Jandarma Turgutlu 3. Sayfa Güncel Haberler

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