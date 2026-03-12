Haberler

Babanın çatıdan attığı inşaat demiri, engelli oğlunun ölümüne neden oldu

Güncelleme:
Kütahya'da çatı temizliği sırasında babası tarafından aşağı atılan inşaat demirinin başına isabet ettiği engelli kişi hayatını kaybetti.

Olay, Yenidoğan Mahallesi Şehit Şinasi Doğu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet B. isimli baba, 3 katlı binanın çatısında temizlik yaptığı sırada aşağıya inşaat demiri attı. Atılan demir, binanın önünde bulunan engelli oğlu Mustafa Bayraktar'ın (44) başına isabet etti. Ağır yaralanan Bayraktar, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından baba Ahmet B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
