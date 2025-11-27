Haberler

Babaeski'de Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı, Eski Eş Gözaltında

Güncelleme:
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yangının sebebiyle ilgili olarak evin eski sahibi gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yangında ölen adamın eski eşi, evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Karahalil beldesinde C.S.'ye ait tek katlı evde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangında C.S. ile evde bulunan Ç.Ç. (41) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesken sahibi C.S.(46) hastanedeki yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ç.Ç'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan evi yaktığı iddiasıyla C.S'nin eski eşi B.D. (40) gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
