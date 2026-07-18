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Babaeski'de evin bahçesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü

Babaeski'de evin bahçesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evin bahçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında depoda maddi hasar oluştu, alevler ev ve çevre yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evin bahçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Babaeski ilçesi Hamidiye Mahallesi 573. Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında depoda maddi hasar meydana gelirken, alevlerin ev ve çevredeki yapılara sıçraması önlendi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de tedbir amacıyla olay yerinde hazır bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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