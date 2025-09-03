Baba, Kızına Tüfekle Ateş Etti: Olay Anı Kamerada

Osmaniye şehirler arası otobüs terminalinde, babanın kızına tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan kız, hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Osmaniye Şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Otogarı'nda elinde tüfekle gelen baba, kızı N.K.'ye ateş etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan N.K., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE