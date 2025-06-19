Baba, 3 Yaşındaki Kızını Merdivenden Tekmeleyerek Düşürdü, Tutuklandı

Baba, 3 Yaşındaki Kızını Merdivenden Tekmeleyerek Düşürdü, Tutuklandı
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İstanbul Eyüpsultan'da, 3 yaşındaki kızını merdivende tekmeleyip düşüren baba Turgay T. tutuklandı. Olay, komşuların şiddeti ihbar etmesi sonrası ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızını merdivende tekmeleyip düşmesine neden olan baba Turgay T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Eyüpsultan'da 3 Haziran'da Turgay T. (35) isimli şahıs, apartmanın önündeki merdivenlerde, 3 yaşındaki kızı M.T.'nin bel kısmına tekme atmış, küçük çocuk atılan tekme sonucu merdivenlerden yuvarlanarak düşmüş ve yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olaya ilişkin bir vatandaş ihbarda bulunmuş, ihbarda "Çocuğa şiddet 183'ü de aradık, daha önce bir şey yapılmadı, bunlar sürekli çocuklarına şiddet uyguluyor, kamera kayıtlarında çocuğa tekme vurup merdivenlerden aşağı yuvarladıkları görünüyor" ifadelerde bulunmuştu.

Konuya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, baba Turgay T. 'kasten yaralama' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Tutuklandı

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Turgay T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Turgay T.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. 50 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Turgay T., kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak elini sokmaya çalışmaya devam etmesi üzerine tekme attığını söylediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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