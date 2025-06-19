Baba, 3 yaşındaki kızına merdivende tekme attı, tutuklandı

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Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızına merdivende tekme atarak düşmesine neden olan baba Turgay T. tutuklandı. Olay sonrası küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Baba, emniyetteki ifadesinde kızını uyardığı için tekme attığını savundu.

Merdivende 3 yaşındaki kızını tekmeleyip düşüren baba tutuklandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızını merdivende tekmeleyip düşmesine neden olan baba Turgay T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Eyüpsultan'da 3 Haziran 2025'de Turgay T. isimli şahıs, apartmanın önünde bulunan merdivenlerde 3 yaşındaki kızı M.T.'nin bel kısmına tekme atmış, küçük çocuk atılan tekme sonucu merdivenlerden yuvarlanarak düşmüş ve yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olaya ilişkin bir vatandaş ihbarda bulunmuş, ihbarda "Çocuğa şiddet 183'ü de aradık, daha önce birşey yapılmadı, bunlar sürekli çocuklarına şiddet uyguluyor, kamera kayıtlarında çocuğa tekme vurup merdivenlerden aşağı yuvarladıkları görünüyor" şeklinde ifadeler kullanılmıştı.

Konuya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, baba Turgay T. 'kasten yaralama' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Tutuklandı

Savcılıkta ifade verme işlemleri tamamlanan şüpheli Turgay T., tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Turgay T.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. 50 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Turgay T., kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak elini sokmaya çalışmaya devam etmesi üzerine tekme attığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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