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Aziz Yıldırım'dan sosyal medya şikayeti

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Soruşturma için siber suçlarla mücadele şubesine talimat verildi, inceleme başlatıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayetçi oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayetçi oldu. Yıldırım'ın başvurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne soruşturma talimatı verdi. Şikayete konu hesaplar ve paylaşımlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, söz konusu sosyal medya hesapları hakkında savcılığa şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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