Azerbaycanlılar tarihi Brandenburg Kapısı önünde Alman medyasını protesto etti

Azerbaycanlılar, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı önünde Azerbaycan karşıtı taraflı haberler yapan Alman medyasını protesto etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Azerbaycanlılar sokağa indi. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan yaklaşık 300 Azerbaycanlı, Azerbaycan karşıtı taraflı haberler yapan Alman medyasını protesto etti. Türklerinde destek verdiği protestoda, Azerbaycan milli marşının çalınmasının ardından şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan bayrağının dalgalandırıldığı protestoda, Alman medyasında ve sivil topluma yakın çevrelerde sistematik olarak Azerbaycan'a yönelik yanlış bilgi ve çarpıtmalarla dolu bilgi saldırısına son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Göstericiler, özellikle Karabağ'daki anti terör operasyonlarından sonra 19 Eylül'den itibaren, Alman medyasında ve kurumlarında Azerbaycan aleyhine tek taraflı, yanlış, eksik, manipülatif bilgiler yayınlandığını ifade etti.

Protestonun organizatörlerinden Almanya Azerbaycanlılarının Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Yaşar Musayev yaptığı açıklamada, bu protesto ile Azerbaycan'ın haklı sesini dünyaya haykırdıklarını belirterek, Azerbaycan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün tanınmasını istediklerini vurguladı.

"Kardeş Türkiye'ye, Türkiye'nin Başkanı Sayın Erdoğan'a da teşekkürlerimizi bildiririz"

Musayev, "Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da hükümet dairelerinde olan kasıtlı Azerbaycan karşıtlığına itirazımızı göstermek istiyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ bizim canımızdır, Karabağ bizim toprağımızdır, toprak da bizim vatanımızdır. Azerbaycan'ın eski Sovyetler Birliği'nden kalan arazi bütünlüğünü 19 Eylül'de başlayan anti terör operasyonları neticesinde tekrar tam olarak kazandık. Kardeş Türkiye'ye, Türkiye'nin Başkanı Sayın Erdoğan'a da teşekkürlerimizi bildiririz. Birleşmiş Milletler kürsüsünde Azerbaycan'ın hak sesini, kardeşin hak sesini dünyaya duyurdu. Biz Azeri Türkleri, biz Oğuz Türkleri de her zaman sizinle birlikteyiz" dedi.

Alman medyasında ve devletin muhtelif kurumlarında Azerbaycan hakkında kasıtlı yanlış bilgiler verildiğini dile getiren Musayev, "Buradan bütün dünyaya sesleniyoruz, Almanya ve Fransa medyasında Azerbaycan'a karşı olan bu kasıtlı haberlerden imtina etsinler. Hakkın demokrasinin yanında olsunlar ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdıkları gibi Azerbaycan'ın hak sesine kulak versinler" ifadelerini kullandı.

Protestoda Azerbaycan bayraklarının yanında Türk bayrağı da dalgalandı. Göstericiler sık sık, "Barış istiyoruz, savaşa yer yok" ve "Karabağ Azerbaycan'dır" gibi sloganlarını attı. - BERLİN