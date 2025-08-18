Azerbaycan'da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Şehitler Hıyabanı'nda uygunsuz hareketler sergileyerek görüntü çeken 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Şehitler Hıyabanı'nda uygunsuz hareketler sergileyerek görüntü çeken 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de polis, Şehitler Hıyabanı'nda uygunsuz hareketler yaparak şehitlikle dalga geçen ve görüntüleri sosyal medyaya yükleyen yabancı uyruklu şahıslara karşı harekete geçti. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün şehit mezarlarının önünde uygunsuz hareketler sergileyerek görüntüler çeken 3 yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındığı ve haklarında soruşturma açıldığı bildirildi. Soruşturmada söz konusu kişilerin 13 Ağustos'ta turist olarak 5 günlüğüne Bakü'ye geldikleri ve çektikleri videoyu sosyal medyada yayınladıkları tespit edildi. Şahıslara Azerbaycan Ceza Kanunu'nun 245'inci maddesi (Mezar üzerinde hakaret içeren eylemler) uyarınca dava açılırken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler

Bahçeli'nin memleketinde Ağıralioğlu'nun aracını durdurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.