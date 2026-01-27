Haberler

Azerbaycan'da büyükelçiliğe terör saldırısı planlayan 3 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'da, DEAŞ'ın bir uzantısı tarafından büyükelçiliğe saldırı planlamakla suçlanan üç kişi tutuklandı. Devlet Güvenlik Servisi'nin gerçekleştirdiği operasyon sonucu, şüphelilerin terör eylemine hazırlık yaptığı belirlendi.

Azerbaycan'da, terör örgütü DEAŞ'ın bir uzantısının talimatıyla büyükelçiliğe saldırı planlamakla suçlanan 3 kişi tutuklandı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX) tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütülen operasyon ve soruşturma kapsamında Azerbaycan vatandaşı İlgar Guliyev (25), Amin Piriyev (19) ve Elvin Elizade'nin (19), başkent Bakü'de yabancı bir ülkenin büyükelçiliğine terör saldırısı hazırlığında bulunduklarına dair ciddi şüphelerin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, şüphelilerin DEAŞ terör örgütünün "Vilayet-i Horasan" adlı silahlı yapılanmasının üyeleriyle suç bağlantısı kurdukları belirtildi. Şüphelilerin büyükelçiliğe saldırı düzenlemek amacıyla silah olarak kullanılabilecek nesneler temin ettikleri ve büyükelçiliğin bulunduğu bölgeye yaklaştıkları sırada DTX ekiplerince yakalandıkları kaydedildi.

Şüpheliler hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza önceden anlaşmalı grup halinde, silah olarak kullanılan nesnelerle ve dini düşmanlık temelinde terör eylemine hazırlık yaptıkları gerekçesiyle işlem başlatıldığı, mahkeme kararıyla haklarında tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma işlemleri devam ediyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi