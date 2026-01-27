Azerbaycan'da büyükelçiliğe terör saldırısı planlayan 3 kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'da, terör örgütü DEAŞ'ın bir uzantısının talimatıyla büyükelçiliğe saldırı planlamakla suçlanan 3 kişi tutuklandı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX) tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütülen operasyon ve soruşturma kapsamında Azerbaycan vatandaşı İlgar Guliyev (25), Amin Piriyev (19) ve Elvin Elizade'nin (19), başkent Bakü'de yabancı bir ülkenin büyükelçiliğine terör saldırısı hazırlığında bulunduklarına dair ciddi şüphelerin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, şüphelilerin DEAŞ terör örgütünün "Vilayet-i Horasan" adlı silahlı yapılanmasının üyeleriyle suç bağlantısı kurdukları belirtildi. Şüphelilerin büyükelçiliğe saldırı düzenlemek amacıyla silah olarak kullanılabilecek nesneler temin ettikleri ve büyükelçiliğin bulunduğu bölgeye yaklaştıkları sırada DTX ekiplerince yakalandıkları kaydedildi.

Şüpheliler hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza önceden anlaşmalı grup halinde, silah olarak kullanılan nesnelerle ve dini düşmanlık temelinde terör eylemine hazırlık yaptıkları gerekçesiyle işlem başlatıldığı, mahkeme kararıyla haklarında tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma işlemleri devam ediyor. - BAKÜ