Ayvalık'ta Villanın Garajında Yangın Çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir villanın garajında park halindeki araçta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler eve de sıçradı. Maddi hasara neden olan yangın, Ayvalık itfaiyesinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi, Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir villanın garajında park halindeki araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmındaki elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve kısa sürede büyüyen yangın, garajın bulunduğu eve sıçradı. Evin bazı bölümlerinde maddi hasara neden olan yangında, evin yan tarafındaki diğer binanın bahçesindeki bir başka araç da alevlerden kısmen etkilendi.

Yangına, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 araç ve 7 personelle müdahale edildi.

Kısa sürede söndürüle yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR