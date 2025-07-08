Ayvalık'ta Uyuşturucu Satıcısı Yıl İçinde İkinci Kez Yakalandı

Ayvalık'ta Uyuşturucu Satıcısı Yıl İçinde İkinci Kez Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, daha önce uyuşturucu satışı yapmaktan yakalanan A. D., narkotik polisinin başarılı operasyonu ile tekrar yakalandı. Evinde ve gizli saklama alanlarında 350 bin lira değerinde uyuşturucu hap ve metamfetamin bulundu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla; bir yıl önce uyuşturucu satışı yaparken yakalanan, hakkında yasal işlemler yapılan bir şahsı, bir yıl sonra aynı gün yine aynı suçu işlerken kıskıvrak ele geçirdi. Yakalanan şahsın ev ve "zula" olarak tabir ettikleri yerlerden, piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 3 bin 903 adet sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımından kullanılan metamfetamin maddesi çıktı.

Ayvalık'ta narkotik polisinin aylarca süren fiziki takipleri ile sokak çalışmaları sonucunda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen ve daha önce yine uyuşturucu satışı yapmaktan sabıkalı 28 yaşındaki A. D. isimli şahsı suçüstü yakaladı.

Polis ekiplerinin yaptıkları aramalarda şahsın evinden ve uyuşturucu maddeleri sakladığı bir başka evden toplam 3 bin 903 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 ayrı parça halinde 1.33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

A.D.'nin bir yıl öncede uyuşturucu ve yüklü miktarda sentetik hap satışı yaparken yine Ayvalık Narkotik ekipleri tarafından yakalandığı ve adli mercilere teslim edildiği öğrenildi.

A.D., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Türkiye şehirlerini uğurluyor! Gözyaşları sel oldu

Türkiye şehirlerini uğurluyor! Gözyaşları sel oldu
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım

İlk itiraf geldi: Yangını gördüm, kimseyi uyandırmadım
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu

Mağarada ne yaşandı? 12 askerimizin şehit olduğu faciada yeni detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF yabancı kuralında değişikliğe gitti

TFF yabancı kuralını değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.