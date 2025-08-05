Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltında
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yapılan operasyonda 18.44 gram metamfetamin ve 5 sentetik hap ele geçirirken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; metamfetamin ve sentetik haplar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık Narkotik ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptığı aramada; satışa hazır 6 parça halinde daralı 18.44 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu satışında kullanılan bir hassas terazi ile 5 adet sentetik hap ele geçirdi.
Narkotik polisi araçta buluna A.K. ( 32) ile Ö.Ş. (24) isimli şahısları gözaltına aldı.
İki kişi hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa