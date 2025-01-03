Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1940 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli gözaltına alındı ve 1940 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yetkililer mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bin 940 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir şahsı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı. Yapılan aramada bin 940 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yetkililer, zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik mücadelelerinin aralıksız süreceğini belirtti. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa